Рубль подрастает к доллару и юаню на старте торгов

Московская биржа Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань слабеют на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль подрастает под влиянием котировок нефти и преобладающего оптимизма на фондовых площадках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 77,52 руб./$1 (-7,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 19,67 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 3,6 коп. - до 11,25 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов взял курс на укрепление, благодаря мощному восходящему движению нефти. На фондовых площадках не наблюдается единого настроя глобальных инвесторов по отношению к рисковым активам, однако преобладает позитив.

Сырьевой фактор стал утром в понедельник ключевым драйвером для нацвалюты после недавнего решения нефтеэкспортирующих стран о снижении добычи нефти.

Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, 2 апреля "в качестве превентивной меры, нацеленной на поддержку стабильности нефтяного рынка", объявили о дополнительном к октябрьскому решению сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года.

Страны ОПЕК+ в октябре 2022 года приняли решение о снижении квот на добычу нефти на 2 млн б/с по сравнению с уровнем августа 2022 года. Предполагалось, что квоты будут действовать до конца 2023 года, если не изменится ситуация на рынке.

В начале февраля Россия, в отношении которой действуют санкции США и стран G7 на импорт нефти и нефтепродуктов, объявила о добровольном снижении на март добычи нефти на 500 тыс. б/с к уровню февраля, а недавно продлила свое решение еще на 3 месяца - на апрель-июнь.

Страны не сообщают, от какого уровня будет отсчитываться снижение, но добыча большинства из них, по последним раскрытым данным, в феврале находится примерно на уровне разрешенных октябрьских квот.

США не считают планы по сокращению нефтедобычи рядом стран ОПЕК+ хорошей идеей, учитывая текущую неопределенность на рынке, приводит Wall Street Journal заявление Совета национальной безопасности страны. Издание отмечает, что это решение знаменует собой еще один момент, когда Саудовская Аравия, когда-то надежный партнер США в сфере безопасности, противопоставляет энергетическую политику Вашингтону, в то время как Запад противостоит России из-за ее действий на Украине. США стремились сократить доходы России - одного из крупнейших производителей нефти и газа в мире - с помощью санкций и ограничения цен, но действия ОПЕК+ помогли поддерживать цены на нефть на протяжении большей части 2022 года.

Если цены на нефть в результате сокращения добычи повысятся, это может подстегнуть инфляцию и усложнить решения центральным банкам, которые разрываются между попытками укротить растущие цены и поддержать шатающуюся банковскую систему, отмечает WSJ.

Производители нефти объявили о своем решении менее чем через месяц после того, как массовое изъятие средств из банков привело к краху Silicon Valley Bank, вызвав панику на финансовых рынках и повысив опасения по поводу рецессии. Саудовская Аравия оказалась в числе крупнейших проигравших в последовавшем кризисе: ее недавно приобретенная почти 10-процентная доля в Credit Suisse Group AG потеряла почти всю свою стоимость.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $84,26 за баррель, что на 5,47% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $79,88 за баррель, что на 5,56% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник наблюдается разнонаправленная динамика: китайский CSI 300 повышается на 0,87%, японский Nikkei 225 растет на 0,48%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,59%, южнокорейский Kospi потерял 0,18%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,66%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снизился на 0,31%.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в пятницу, а также зафиксировали рост по итогам недели, месяца и квартала. Инвесторы оценивали статданные и корпоративные новости. Как сообщалось, расходы населения США в феврале выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а доходы увеличились на 0,3%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,3%, второго - на 0,2%.

Тем временем индекс PCE Core в феврале увеличился на 0,3% за месяц (в январе - на 0,5%). В годовом выражении рост индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, замедлился до 4,6% по сравнению с 4,7% в январе. Индекс потребительского доверия в США в марте снизился до 62 пунктов по сравнению с 67 пунктами в предыдущий месяц. Индикатор опустился впервые за четыре месяца и обновил минимум с декабря прошлого года.

На днях стало известно, что американские банки привлекли в совокупности $152,6 млрд в рамках двух кредитных программ Федеральной резервной системы (ФРС) за неделю, которая завершилась 29 марта. Неделей ранее данный объем составлял $163,9 млрд.

Сокращение заимствований является признаком того, что спрос на ликвидность стабилизировался, отмечает агентство Bloomberg.