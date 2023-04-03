Цена газа в Европе выросла почти до $540/тысячу куб. м

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Цена газа в Европе в минувшую пятницу выросла вопреки привычному тренду снижения перед выходными. Всего за день котировки прибавили 10%, закрывшись значительно выше $500 за тысячу кубометров.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на транзит на понедельник в объеме 39,5 млн куб. м. Номинация на воскресенье была 37,4 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил журналистам, что газ подается для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 39,5 млн куб. м на 3 апреля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена"

Европейский рынок

В пятницу спотовая цена газа в Европе взлетела на 10%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $538 за тысячу кубометров. Это максимальное значение за последние 20 дней.

Усилился разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Майский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $482; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $432.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за прошлую неделю обеспечила 22% потребностей региона, сообщает ассоциация WindEurope.

Запасы в Европе

Текущий уровень резервов газа в Европе составляет 55,65% - это на 21 процентный пункт выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 1 апреля (выходной день) запасы повысились на 0,14 процентных пункта.

Европейские терминалы по приему СПГ в феврале работали со средней производительностью 63%, в марте показали 58-процентную загрузку из-за забастовки на французских терминалах.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт.

За очередную отчетную неделю резервы снизились на 1,3 млрд куб. м - это в три раза больше, чем обычно в это время.

Текущий уровень запасов составляет 38%, что на 21 процентный пункт превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG возобновил работу всех трех линий сжижения. Это сокращает избыток газа на рынке США и повышает предложение в мире.