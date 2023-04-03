Банк России продал юани на 5,5 млрд рублей с расчетами 31 марта

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Банк России продал валюту расчетами 31 марта на 5,5 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

В период с 7 марта по 6 апреля плановый совокупный объем продажи валюты Минфином - 119,8 млрд рублей, ежедневный - 5,4 млрд рублей.

Объем операций зависит от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. В случае, если прогнозируемые нефтегазовые доходы превышают базовый месячный уровень, Минфин проводит операции по покупке ликвидных активов в объеме дополнительных нефтегазовых доходов. В случае прогнозирования в текущем месяце недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета проводятся операции по продаже соответствующего объема ликвидных активов.