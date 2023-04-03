Владелец UFC планирует купить организатора соревнований по реслингу WWE

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Американская Endeavor Group Holdings Inc., владеющая различными активами в развлекательной сфере, ведет переговоры о приобретении World Wrestling Entertainment, организатора турниров по реслингу, сообщает CNBC со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, в рамках сделки будет создана объединенная компания, в которой Endeavor будет принадлежать 51% акций, акционерам WWE - оставшиеся 49% бумаг. Общая стоимость WWE оценивается примерно в $9,3 млрд. О сделке может быть объявлено уже в понедельник.

Ожидается, что глава Endeavor Ари Эмануэль станет главным исполнительным директором объединенной компании, а глава WWE Винс Макмэн займет в ней пост председателя совета директоров.

Endeavor, основанная в 1995 году, является организатором турнира по смешанным единоборствам Ultimate Fighter Championship (UFC). Ранее компания также проводила конкурс красоты "Мисс Вселенная".

Акции WWE снижаются в цене на 2% на предварительных торгах в понедельник, бумаги Endeavor дешевеют на 2,2%.