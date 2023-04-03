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Сезон цветения сакуры в 2023 году может принести экономике Японии $4,7 млрд

Сезон цветения сакуры в 2023 году может принести экономике Японии $4,7 млрд
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Сезон цветения сакуры в Японии в этом году, как ожидается, привлечет множество туристов благодаря снятию карантинных ограничений, что обеспечит поддержку местному бизнесу.

Эксперты Kansai University полагают, что позитивный эффект от роста деловой активности в этот период для экономики Японии может достигнуть 616 млрд иен ($4,7 млрд).

Как малый, так и крупный бизнес в Японии (от сети кофеен Starbucks Corp., которая предлагает посетителям тематические напитки в этот период, до туроператоров и гостиничных сетей) зависит от точности прогнозов экспертов в отношении дат цветения сакуры, отмечает агентство Bloomberg.

Учитывая, что пик цветения сакуры длится примерно неделю, точность прогнозов очень важна, поскольку бизнесу необходимо угадать с маркетинговыми акциями.

В 2007 году японское метеорологическое агентство (Japan Meteorological Agency) было вынуждено принести публичные извинения в связи с тем, что его эксперты ошиблись с датами сезона цветения сакуры на девять дней.

Планета в цвету

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Персиковые и абрикосовые деревья в Сьезе, ИспанияЦветение сакуры в ВашингтонеБеличья обезьяна на ветке персикового дерева в Чунцине, КитайФестиваль цветения крокусов в Хусуме, ГерманияЦветение рапса в Кашмире, ИндияЦветы прострела раскрытого на плато Кара-Коба в КрымуПес прогуливается по саду с цветущими первоцветами в Софии, БолгарияЦветение миндаля в МадридеТюльпаны в ботаническому саду Чанша, КитайРаннее цветение сакуры в ЯпонииКрокусы в Уяздувском парке в Варшаве, ПольшаЦветущий куст азалии в парке в Атланте, СШАТуристы наслаждаются сакурой в Нанкине, Китай
Персиковые и абрикосовые деревья в Сьезе, Испания
Япония
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