Цена нефти Urals в марте снизилась в 1,86 раза год к году

В январе-марте отмечено снижение в 1,8 раза

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Средняя цена нефти марки Urals в январе-марте 2023 года сложилась в размере $48,92 за баррель, снизившись по сравнению с тем же периодом прошлого года ($88,95) в 1,8 раза, сообщает в понедельник Минфин РФ.

В марте также наблюдалось падение цены - в 1,86 раза, до $47,85 за баррель.

Средняя цена на нефть сорта Brent в марте была на уровне около $79,1 за баррель. Таким образом, дисконт Urals составил порядка 39,5%. В феврале и январе он был на уровне 41%, в декабре составлял около 38%.

Согласно закону о федеральном бюджете, его доходы в 2023 году запланированы в размере 26 трлн 130,3 млрд руб., расходы - 29 трлн 55,6 млрд рублей, дефицит - 2 трлн 925,3 млрд рублей. Бюджет сверстан исходя из прогноза цены на нефть Urals в размере $70,1/барр.

В последний раз фактическая цена основной российской смеси находилась чуть выше этой планки в период с 15 октября по 14 ноября 2022 года ($71,1/барр.). За первые два месяца 2023 года федеральный бюджет был исполнен с дефицитом около 2,6 трлн рублей, до годового плана по этому показателю осталось чуть меньше 350 млрд рублей.

Предварительную оценку за первый квартал Минфин еще не опубликовал.