В ЦБ отметили, что в мае-июне инфляция начнет постепенно расти

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Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в России после снижения в марте-апреле ниже таргета в 4% в мае-июне постепенно начнет расти, прогноз по инфляции на конец 2023 года в 5-7% пока не меняется. Об этом сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин.

"В докладе о денежно-кредитной политике (ДКП), который был опубликован в феврале, прогнозное значение годовой инфляции на конец первого квартала было ниже 4%. Так что в этом не будет никакого сюрприза", - сказал Заботкин.

В докладе о ДКП Банк России справочно приводил данные, что инфляция в РФ в I квартале 2023 года может составить 3,6%. Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в 2023 году составит 5-7%, в 2024 и 2025 годах – 4%.

"Были высокие значения – февраль, март, апрель прошлого года, соответственно, когда выходят эти рекордно высокие значения, то у нас годовая инфляция быстро замедляется, начиная с мая и в последующие месяцы темпы роста цен были очень низкими, а в ряде месяцев даже, как вы помните, отрицательными. Соответственно, когда эти месяцы будут выходить из расчета годовой инфляции темпы роста годовой инфляции будут повышаться", - напомнил зампред ЦБ.

"Наш прогноз на этот год остается 5-7%", - подчеркнул он.