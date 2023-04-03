Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

В ЦБ отметили, что в мае-июне инфляция начнет постепенно расти

В ЦБ отметили, что в мае-июне инфляция начнет постепенно расти
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в России после снижения в марте-апреле ниже таргета в 4% в мае-июне постепенно начнет расти, прогноз по инфляции на конец 2023 года в 5-7% пока не меняется. Об этом сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин.

"В докладе о денежно-кредитной политике (ДКП), который был опубликован в феврале, прогнозное значение годовой инфляции на конец первого квартала было ниже 4%. Так что в этом не будет никакого сюрприза", - сказал Заботкин.

В докладе о ДКП Банк России справочно приводил данные, что инфляция в РФ в I квартале 2023 года может составить 3,6%. Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в 2023 году составит 5-7%, в 2024 и 2025 годах – 4%.

"Были высокие значения – февраль, март, апрель прошлого года, соответственно, когда выходят эти рекордно высокие значения, то у нас годовая инфляция быстро замедляется, начиная с мая и в последующие месяцы темпы роста цен были очень низкими, а в ряде месяцев даже, как вы помните, отрицательными. Соответственно, когда эти месяцы будут выходить из расчета годовой инфляции темпы роста годовой инфляции будут повышаться", - напомнил зампред ЦБ.

"Наш прогноз на этот год остается 5-7%", - подчеркнул он.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Louis Dreyfus с 1 июля прекратит экспорт российского зерна

Louis Dreyfus с 1 июля прекратит экспорт российского зерна

Суд снял арест с недвижимости и оборудования VW в рамках иска "ГАЗа" на 15,6 млрд руб.

Доллар поднялся выше 78 рублей, евро – выше 85 рублей впервые с 20 апреля 2022 года

Дмитрий Осипов покинет пост гендиректора "ВСМПО-Ависмы"

Силуанов прогнозирует постепенную нормализацию баланса госбюджета

Сезон цветения сакуры в 2023 году может принести экономике Японии $4,7 млрд

Сезон цветения сакуры в 2023 году может принести экономике Японии $4,7 млрд

Скидка Urals к Brent в марте уменьшилась до $29,6 за баррель

Финский UPM продал бизнес в РФ, включая Чудовский фанерный завод

Финский UPM продал бизнес в РФ, включая Чудовский фанерный завод
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });