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Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2023 году с 5,5% до 5,3%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ в уточненном макропрогнозе на 2023 год улучшило ожидания по инфляции, предусмотрев ее на уровне 5,3% против прогнозировавшихся в сентябре 2022 года 5,5%.

"Продолжит снижение инфляция. По итогам этого года она будет на уровне 5,3%. За счет чего? Во-первых, не будет индексации тарифов", - заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе выступления на совместной коллегии министерства и Минфина в пятницу.

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"В прошлом году собрали хороший урожай, и уже получаем позитивные оценки от Минсельхоза на этот год. Продолжают работать демпферы, которые защищают внутренний рынок от внешних колебаний цен", - перечислил он факторы, влияющие на ожидания по инфляции на этот год.

Как сообщалось, по состоянию на 10 апреля Минэкономразвития РФ оценивал годовую инфляцию в РФ в 3,15%.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 5-7%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2023 году составляет 6,2%.

Минэкономразвития РФ инфляция
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