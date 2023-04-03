Годовая чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ выросла на 24%, до 790 млрд рублей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ по итогам 2022 года составила 790,1 млрд рублей, что на 24% больше, чем в 2021 году, следует из отчета компании.

Выручка увеличилась в 1,2 раза, до 2,9 трлн рублей, себестоимость выросла также в 1,2 раза, до 1,8 трлн рублей.

Компания сообщает в отчете, что в марте 2023 года к бухгалтерскому учету приняты финансовые вложения в виде акций зарубежных дочерних обществ, приобретенных "ЛУКОЙЛом" в рамках внутригрупповых сделок, в размере $1,5 млрд.