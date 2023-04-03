Индекс деловой активности в производственном секторе США упал до минимума с мая 2020 г.

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в марте упал с 47,7 пункта месяцем ранее до минимальных с мая 2020 года 46,3 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали уменьшения индекса до 47,5 пункта.

Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе.