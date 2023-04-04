Qiwi сообщила о блокировке почти 2% активов из-за санкций против ряда банков РФ

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Санкции против некоторых российских банков привели к блокировке активов Qiwi на 2,015 млрд рублей в денежном эквиваленте, следует из отчета группы за 2022 год.

Это составляет 1,8% активов Qiwi. Они на 31 декабря 2022 года достигли 111,926 млрд рублей (рост за год на 33,3%).

Группа также указывает на риск возможной блокировки активов из-за интерпретации рядом зарубежных институтов санкционных ограничений. Для проведения казначейских операций Qiwi держит некоторые публично обращающиеся долговые инструменты и денежные средства в иностранных банках и других финансовых учреждениях.

"Поскольку некоторые из этих кредитных и финансовых организаций, как правило, придерживаются консервативной трактовки санкционных требований или накладывают ограничения на инвестиции и средства российского бизнеса из-за репутационных либо иных соображений, они могут заблокировать долговые обязательства и денежные средства в рамках процедурных моментов по соблюдению комплаенс-требований. Нет никакой уверенности в том, что иностранные банки или финансовые институты не предпримут подобных действий в отношении существенной части наших активов в связи с санкциями, наложенными на российский финансовый сектор, в том числе санкциями в отношении суверенных финансовых инструментов РФ", - говорится в отчете.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. Основным владельцем компании является Сергей Солонин.