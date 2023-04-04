Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Qiwi сообщила о блокировке почти 2% активов из-за санкций против ряда банков РФ

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Санкции против некоторых российских банков привели к блокировке активов Qiwi на 2,015 млрд рублей в денежном эквиваленте, следует из отчета группы за 2022 год.

Это составляет 1,8% активов Qiwi. Они на 31 декабря 2022 года достигли 111,926 млрд рублей (рост за год на 33,3%).

Группа также указывает на риск возможной блокировки активов из-за интерпретации рядом зарубежных институтов санкционных ограничений. Для проведения казначейских операций Qiwi держит некоторые публично обращающиеся долговые инструменты и денежные средства в иностранных банках и других финансовых учреждениях.

"Поскольку некоторые из этих кредитных и финансовых организаций, как правило, придерживаются консервативной трактовки санкционных требований или накладывают ограничения на инвестиции и средства российского бизнеса из-за репутационных либо иных соображений, они могут заблокировать долговые обязательства и денежные средства в рамках процедурных моментов по соблюдению комплаенс-требований. Нет никакой уверенности в том, что иностранные банки или финансовые институты не предпримут подобных действий в отношении существенной части наших активов в связи с санкциями, наложенными на российский финансовый сектор, в том числе санкциями в отношении суверенных финансовых инструментов РФ", - говорится в отчете.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. Основным владельцем компании является Сергей Солонин.

Россия Qiwi
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубль почти нейтрален к доллару и юаню на старте торгов

Рубль почти нейтрален к доллару и юаню на старте торгов

Brent может подорожать к лету до $100 на фоне сокращения добычи рядом стран ОПЕК+. Обзор

Louis Dreyfus с 1 июля прекратит экспорт российского зерна

Louis Dreyfus с 1 июля прекратит экспорт российского зерна

В ЦБ отметили, что в мае-июне инфляция начнет постепенно расти

В ЦБ отметили, что в мае-июне инфляция начнет постепенно расти

Суд снял арест с недвижимости и оборудования VW в рамках иска "ГАЗа" на 15,6 млрд руб.

Доллар поднялся выше 78 рублей, евро – выше 85 рублей впервые с 20 апреля 2022 года

Дмитрий Осипов покинет пост гендиректора "ВСМПО-Ависмы"

Силуанов прогнозирует постепенную нормализацию баланса госбюджета

Сезон цветения сакуры в 2023 году может принести экономике Японии $4,7 млрд

Сезон цветения сакуры в 2023 году может принести экономике Японии $4,7 млрд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });