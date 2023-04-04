РФ в 2022 году экспортировала рекордные 650 тыс. тонн мясной продукции

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Россия в 2022 году поставила на внешние рынки 650 тыс. тонн мясной продукции, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"И если раньше нам говорили, что мы импортируем мясо, то по итогам прошлого года его экспорт на 100 тыс. тонн превысил импорт", - сказал он.

Отметив ведущий вклад РФ в мировую торговлю зерном, Данкверт сообщил, что российское зерно в прошлом году поставлялось в 140 стран мира.

Данкверт также сообщил, что работа по профилактике и предотвращению распространения опасный болезней животных привела к тому, что "ситуация в РФ гораздо лучше, чем, к примеру, в Европе и США". В ЕС в прошлом году зарегистрировано 7,7 тыс. случаев африканской чумы свиней, в РФ этот показатель существенно ниже. Из-за гриппа птиц в Европе было уничтожено 50 млн голов птицы, столько же в США. "Даже Япония была вынуждена уничтожить 14 млн голов. У нас же цифры такие, которые совсем не влияют на производство мяса птицы", - заявил глава службы. Он подчеркнул, что этого удалось достичь благодаря полной прослеживаемости производства и высокому уровню безопасности на предприятиях.

Большую роль, по его словам, сыграли созданные в Россельхознадзоре цифровые системы контроля за полным продвижением продукции.

Данкверт отметил, что возможность отслеживать все процессы в электронном виде позволяет бизнесу эффективно работать и увеличивать производство продукции.

"Необходимо сейчас в первую очередь поддерживать отечественных производителей, упрощать все процедуры, которые так или иначе могут мешать им производить качественную, надежную и, главное, безопасную продукцию", - подчеркнул в заключение встречи Мишустин.