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L'Oreal купит бренд люксовой косметики Aesop за $2,53 млрд

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Французская косметическая компания L'Oreal купит австралийский люксовый бренд Aesop у бразильской Natura & Co. Holding за $2,53 млрд, передает Bloomberg.

Сделка, закрытие которой ожидается в третьем квартале, позволит Natura снизить долговую нагрузку и сосредоточить усилия на инвестициях в Латинской Америке. На конец 2022 года чистый долг компании превышал ее EBITDA в 3,5 раза против 1,5 раза годом ранее.

По словам аналитика Jefferies Молли Выленжек, M&A-стратегия французской компании меняется. Ранее она стремилась покупать активы на более ранних этапах развития.

Интерес к Aesop также проявляли инвесткомпании Permira (Великобритания) и Primavera Capital (Китай). Выручка бренда в 2022 году составила $537 млн. По данным Lucror Analytics, это был самый прибыльный бизнес Natura.

LOreal Aesop Франция Австралия
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