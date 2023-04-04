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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Назначен новый председатель правления банка "Зенит"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Председателем правления банка "Зенит" с 31 марта назначен Дмитрий Романов, до этого занимавший должность управляющего директора филиала "Приволжский" (Альметьевск, Татарстан), сообщила пресс-служба кредитной организации.

Решение акционеров о назначении Романова вступило в силу после согласования его кандидатуры Банком России.

"В должности председателя правления банка "Зенит" Дмитрию Романову предстоит решать задачи по повышению устойчивости бизнеса в условиях новых реалий и улучшению качества клиентского сервиса. Банк сфокусируется на укреплении достигнутых результатов в регионах присутствия и упрочит финансовые показатели", - говорится в пресс-релизе.

Сергей Кулаковкин, исполнявший обязанности главы банка с февраля 2023 года, назначен первым зампредседателя правления "Зенита". В новой должности он будет отвечать за развитие корпоративно-инвестиционного бизнеса и блока МСБ.

Романов с 2001 по 2019 годы работал на различных должностях в банке "Девон-кредит". После присоединения "Девон-кредита" к "Зениту" возглавил филиал банка в Приволжском федеральном округе.

Предыдущий председатель правления "Зенита" Александр Тищенко ушел в отставку в феврале 2023 года.

В конце марта в отставку подал первый заместитель председателя правления "Зенита" Алексей Хорохордин, курировавший работу с проблемными активами и юридический блок.

Банк "Зенит", основным акционером которого является "Татнефть", по итогам 2021 года занял 32-е место по размеру активов (253,1 млрд рублей) в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Зенит Банк России Дмитрий Романов Александр Тищенко
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