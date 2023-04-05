Акции ВТБ упали на 4,3% на новостях о вероятной рекомендации не выплачивать дивиденды

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Акции ВТБ в начале торгов на Московской бирже в среду упали на 4,3% (до 1,95 копейки за штуку) на новостях о вероятной рекомендации менеджмента банка не выплачивать дивиденды за 2023 год, несмотря на возвращение к прибыли.

Менеджмент ВТБ, несмотря на планы заработать рекордную прибыль в 2023 году, будет рекомендовать отказаться от выплаты дивидендов ради улучшения капитальной базы банка.

"В 2023 году по итогам 2022 года с учетом убыточного прошлого года никаких ожиданий по дивидендам не должно быть. Дальше, входя уже в новый рекордный 2023 год, мы ожидаем, что мы будем ограничены в выплате дивидендов по итогам 2023 года. В 2024 году по итогам 2023 года мы тоже не планируем выплачивать дивиденды, то есть будем направлять эту прибыль на восстановление капитала", - сообщил журналистам зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

ВТБ по итогам 2022 года получил рекордные убытки - 756,8 млрд рублей по российским стандартам бухучета и 613 млрд рублей по МСФО. В 2023 году банк планирует вернуться к положительным финансовым результатам и превысить рекордную прибыль 2021 года (327 млрд рублей).

"Мне было бы комфортнее дискуссию по дивидендам вести год за годом, мне очень сложно сейчас говорить о 2025-2026 годах. Что я могу сказать с уверенностью - это будут показывать результаты нашей работы с капиталом. Что по дивидендам, то я могу с уверенностью сказать: по итогам убыточного 2022 года - ноль, по итогам 2023 года, несмотря на прибыль, с большой вероятностью ноль. Но решение этого (вопроса - ИФ) будет в середине 2024 года. Дальнейшая перспектива, к сожалению, сроки прогнозирования у нас сейчас снижаются, неопределенность возрастет", - отметил Пьянов.

Он добавил, что менеджмент банка даст рекомендации не выплачивать дивиденды по итогам 2022 и 2023 годов. "Как там акционер решит - это его прерогатива, а менеджмент будет предлагать такое решение для восстановления капитала", - подчеркнул зампред правления ВТБ.

Регулирование также предполагает, что банки, пользующиеся послаблениями и не соблюдающие Базельские надбавки, ограничены в выплатах дивидендов, напомнил Пьянов.

ЦБ с 1 января 2023 года ввел послабления к расчету достаточности капитала кредитных организаций, обнулив надбавки к нормативам на этот год и установив пятилетний график их восстановления.

"В чем есть особенность конкретно 2023 года с точки зрения достаточности капитала. Базельские надбавки в 2023 году нулевые, соответственно на групповую достаточность капитала смотреть не нужно, потому что Базельские надбавки распространялись только на групповые нормативы. Это означает, что нам нужно внимательно в 2023 году смотреть на соло достаточность капитала банка ВТБ", - заявил Пьянов.

Он заявил, что для ВТБ в этом году будет важно укрепить базовый капитал, который по итогам 2022 года уменьшился на 132,5 млрд рублей или на 11,1%. Помимо прибыли другим источником поддержания капитала в этом году станут две допэмиссии объемом порядка 270 млрд рублей, а также заморозка выплаты купонов держателям субординированных облигаций ВТБ (эффект от невыплаты купонов на этот год банк оценивает в 36 млрд рублей).

"У нас сохраняется трехуровневая структура капитала, суборды не были в состоянии никогда решить проблему с базовым капиталом. Не будут они и в состоянии решить в 2024 году. (...) Почему я готов заявить, что мы в 2024 году за 2023 год тоже не выплатим дивиденды? Потому что фактор прибыли в этой структуре капитала будет иметь определяющее значение. Нам не хватит первой допэмиссии, второй допэмиссии, прибыли 2023 года, если мы прибыль 2023 года пустим на дивиденды. Поэтому прибыль наша будет иметь принципиальное значение, а не суборды", - пояснил зампред.

Норматив достаточности общего капитала банка Н1.0 на начало 2023 года составлял 10,93% при минимально допустимом значении 8%, норматив достаточности базового капитала Н1.1 - 6,99% при регуляторном минимуме в 4,5%.

"Мы ожидаем по итогам первой и второй допэмиссии нашу способность поддерживать достаточность капитала самого сложного по исполнению норматива Н1.1 по итогам отчетной даты 2023 года в размере около 6% достаточности капитала. Что даем нам комфортный запас на любую рыночную волатильность", - заявил Пьянов.