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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Президент РСПП заявил об обеспокоенности бизнеса нестабильностью спроса в РФ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Бизнес волнуют проблемы, связанные с ростом цен, тарифов и нестабильностью спроса в России, сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин во время выступления на годовом собрании регионального отделения союза в среду.

"Члены РСПП выделяют в тройке проблем традиционно рост цен производителей, рост тарифов естественных монополий и остается проблема, связанная с устойчивостью спроса. Сейчас мы понимаем, что здесь нужна комбинация государственного плеча в виде госзакупок и офсетных контрактов в формировании цепочек поставок, в том числе в поиске новых рынков сбыта на глобальных площадках", - сказал Шохин.

Он также отметил проблему дефицита кадров.

"Тот факт, что рынок труда стал рынком соискателей, ведет к тому, что зарплата растет у людей не всегда в соответствии с ростом производительности труда. То есть работодатели вынуждены конкурировать за работников дефицитных специальностей, переманивать их рублем и социальными пакетами", - пояснил президент союза.

Благодаря росту зарплат в ближайшее время внутренний спрос начнет восстанавливаться, прогнозирует Шохин.

Александр Шохин РСПП
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