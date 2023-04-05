Госдума рассмотрит в I чтении законопроект о дальнейшем упрощении и ускорении госзакупок

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит в I чтении поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), направленные на дальнейшее упрощение госзакупок и сокращение времени их проведения (№314175-8), следует из повестки заседания.

Документ был подготовлен по инициативе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая в феврале предложила правительству ввести мораторий на применение 44-ФЗ на период до завершения военной спецоперации, чтобы можно было оперативнее осваивать выделяемые средства.

Минфин РФ, в свою очередь, тогда же отмечал, что действующее закупочное законодательство обеспечивает все необходимые инструменты для заключения контрактов в сжатые сроки. В том числе как в рамках конкурентных процедур, так и без их использования по решениям органов исполнительной власти субъектов РФ и местных администраций (закупки у единственных поставщиков). При этом в министерстве подчеркивали, что в настоящее время срок определения исполнителей госконтрактов, в том числе подрядчиков для строительных работ, может не превышать 26 календарных дней при проведении конкурса или 18 календарных дней при проведении аукциона.

Тем не менее, в середине марта Совфед подготовил этот законопроект. Но речь в нем шла уже не о моратории на применение 44-ФЗ, а об упрощении и ускорении госзакупок.

Так, для ускорения закупочного процесса предлагается расширить практику проведения закупок в виде электронного запроса котировок (6 календарных дней - ИФ). Для этого планируется повысить ценовой порог для таких закупок с 3 млн до 10 млн рублей, а также снять ограничения на долю таких закупок в совокупном годовом объеме закупок (СГОЗ).

Законопроект также предусматривает повышение ценового порога для закупок в "электронных магазинах" (так называемые "закупки с полки") электронных торговых площадок (ЭТП) с 3 млн рублей до 5 млн рублей.

Кроме того, законопроектом предлагается дополнить 44-ФЗ временной нормой, позволяющей до 1 января 2025 года проводить строительные закупки "под ключ". Предполагается, что эта норма позволит более оперативно и эффективно осуществлять строительство различных объектов с полным циклом от момента проектирования объекта до этапа его оснащения всем необходимым для его эксплуатации оборудованием.

Также госзаказчикам планируется предоставить право на заключение контракта со вторым участником закупки в случае расторжения контракта с победителем такой закупки в связи с возникновением независящих от поставщика (подрядчика, исполнителя) обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, без условия принятия решения о внесении победителя закупки в реестр недобросовестных поставщиков.

Помимо этого, предлагается сократить сроки согласования заключения контракта с единственным поставщиком.

Правительство РФ в итоге поддержало этот законопроект, но при условии, что он будет доработан ко II чтению с учетом правительственных замечаний. Об этом говорится в отзыве правительства, опубликованном в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

В частности, правительство считает избыточной временную норму законопроекта о возможности проведения строительных госзакупок "под ключ", поскольку в 44-ФЗ уже есть положения, позволяющие осуществлять такие закупки.

Также в отзыве правительства отмечается, что для предлагаемых поправок в части использования процедуры запроса котировок необходимо ввести временное ограничение. "С целью оценки возможных рисков злоупотребления такой формой закупок со стороны заказчиков и ее негативного влияния на развитие конкуренции", - говорится в правительственном отзыве.

Как сообщалось, в марте-апреле прошлого года правительство приняло оперативные меры, направленные на поддержку участников рынка закупок и закупок госкомпаний. В конце 2022 года действие этих норм было продлено на 2023 год.

За 9 месяцев 2022 года госзаказчики заключили 1,3 млн контрактов на общую сумму в 5,1 трлн рублей против 1,4 млн контрактов на 4,5 трлн рублей годом ранее. По данным Минфина, 88% контрактов (в стоимостном выражении) заключены с единым поставщиком (24%) или по результатам несостоявшихся закупок (64%). Годом ранее эти показатели составляли 17% и 60%.

По оценке Минфина, влияние антисанкционных мер (предоставляют правительству РФ и региональным органам власти дополнительные основания для определения единых поставщиков по тем или иным закупкам - ИФ) на закупки у единых поставщиков невелико. По особым основаниям по решениям правительств (субъектов) с едиными поставщиками заключается только около 8% контрактов.