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В Думу внесли поправки об оптимизации контрактной системы госзакупок

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Сенаторы внесли в Госдуму законопроект с поправками в 44-ФЗ о контрактной системе, направленными, в том числе, на сокращение сроков закупочных процедур, сообщила пресс-служба Совета Федерации.

Это проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Один из авторов инициативы, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев рассказал, что законопроект подготовлен в целях совершенствования осуществления закупок и заключения государственных и муниципальных контрактов, в том числе на выполнение строительных работ, а также в целях упрощения, повышения эффективности и оперативности обеспечения государственных и муниципальных нужд, исключения излишних временных затрат заказчиков при закупках.

В частности, документ предусматривает повышение ценового порога, допускающего проведение электронного запроса котировок, с 3 миллионов до 10 миллионов рублей, а также снятие ограничения на объем таких закупок. "Такое изменение направлено на сокращение сроков закупочных процедур, поскольку данный способ закупок проводится в наиболее короткий срок и позволяет оперативно удовлетворить потребность заказчика в товаре, работе, услуге", - отметил Журавлев.

Законопроектом также предусматривается повышение ценового порога, допускающего проведение малых закупок в электронной форме с использованием электронных площадок, с 3 миллионов до 5 миллионов рублей, добавил сенатор. По его словам, эта мера также направлена на сокращение сроков закупок и повышение оперативности обеспечения государственных и муниципальных нужд за счет использования более простых процедур.

Кроме того, устанавливается возможность проведения строительных закупок "под ключ" в срок до 1 января 2025 года, что позволяет более оперативно и эффективно осуществлять строительство различных объектов с полным циклом от момента проектирования объекта до этапа его оснащения всем необходимым для его эксплуатации оборудованием.

"Заказчики наделяются полномочиями заключать контракт с участником закупки, которому присвоен второй номер по итогам проведения конкурентной закупки, в случае расторжения контракта с победителем такой закупки в связи с возникновением независящих от поставщика (подрядчика, исполнителя) обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, без условия принятия решения о внесении победителя закупки в реестр недобросовестных поставщиков", - сказал парламентарий.

По словам Журавлева, чтобы снизить временные затраты заказчиков на процесс закупки, законопроект предполагает сокращение сроков согласования заключения контракта с единственным поставщиком.

"Заказчики смогут устанавливать разные размеры аванса в отношении этапов исполнения контракта, предусматривающих выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта", - сказал вице-спикер Совета Федерации.

Поправками также исключаются излишние требования, связанные с определением начальной (максимальной) цены контракта. "Заказчики вправе самостоятельно разрабатывать правила определения и обоснования НМЦК, в том числе учитывая географические и экономические особенности региона, уровень конкуренции на рынке определенного товара, а также современные методы и способы получения информации о рыночных ценах на товары, работы, услуги", - пояснил Журавлев.

По его мнению, изменения позволят оперативно реализовывать важные для страны проекты, и при этом сохранится высокий уровень контроля и прозрачности расходования бюджетных средств на государственные закупки.

Авторами законопроекта, помимо Журавлева, стали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая инициировала эти поправки, ее первые заместители Андрей Турчак и Андрей Яцкин, вице-спикер Галина Карелова и ряд других сенаторов.

Совет Федерации Николай Журавлев Валентина Матвиенко Андрей Турчак
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