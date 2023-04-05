Падение индекса активности в сфере услуг США в марте превысило прогноз

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - В марте 2023 года индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) опустился до 51,2 пункта по сравнению с 55,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Аналитики прогнозировали менее значительное сокращение - в среднем до 54,5 пункта, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch оценивали индикатор на уровне 54,3 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ее ослаблении.

Мартовское значение индикатора является минимальным за три месяца. Его снижение обусловлено, в том числе падением подындекса новых заказов до 52,2 пункта с 62,6 пункта в феврале, производственной активности - до 55,4 пункта с 56,3 пункта, занятости - до 51,3 пункта с 54 пунктов.

В то же время подындекс, показывающий ценовое давление в отрасли, опустился до 59,5 пункта с 65,6 пункта. Это минимальный уровень с сентября 2020 года.

"Вероятность мягкого спада в экономике во втором полугодии 2023 года или в 2024 году по-прежнему достаточно высока, - заявил глава ISM Энтони Нивс. - Увольнения будут продолжаться".

ISM рассчитывает индекс ISM Non-Manufacturing на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый S&P Global Services и также опубликованный в среду, в прошлом месяце увеличился до 52,6 пункта с 50,6 пункта в феврале, согласно окончательным данным. Таким образом, он достиг максимума с июня прошлого года.

Эксперты не ожидали пересмотра с предварительно объявленного значения в 53,8 пункта.