Минсельхоз РФ рассчитывает на рост цен на зерно в новом сезоне

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз России рассчитывает на рост цен на зерно в новом сезоне после их падения из-за рекордного урожая прошлого года и ожидает продовольственную инфляцию в пределах таргета Центробанка, заявила журналистам первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

"Учитывая достаточно невысокий уровень цен по зерновым, мы понимаем, что цены по ним, ну, и по всей по растениеводческой группе должны корректироваться. Они будут корректироваться в любом случае в новом сезоне, и, конечно, любая корректировка вверх по сырью через какое-то время приведет к корректировке вверх по продуктам переработки ", - сказала Лут.

Она добавила, что в этой ситуации важно, чтобы цены находились на разумном уровне для того, чтобы обеспечивать следующий этап производства. "Рисков создания того, что у нас не будет сырьевой базы в следующем сезоне, мы допускать не должны. Но объективно такого урожая, который был в этом сезоне (июль 2022 - июнь 2023 гг.), в новом сезоне не будет. Мы уберем излишек зерна с рынка за счет экспорта, в следующем сезоне будет урожай меньше, поэтому на рынке все сбалансируется, и будет разумная балансовая цена", - прогнозирует первый замминистра.

По ее словам, уровень общей и продовольственной инфляции по состоянию на 4 апреля - 3,3% и 2,3% соответственно. По продинфляции за год ведомство рассчитывает удержаться в таргете 4-4,5%. "Мы будем стараться находиться в этом ключе", хотя сезонность производства овощей и связанные с нею колебания цен оказывают сильное влияние, отметила она.

"Цель по инфляции на данный момент остается неизменной - 4%", - заявила в феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

РФ в прошлом году собрала рекордный урожай зерна в 157,7 млн тонн, в том числе 104,2 млн тонн пшеницы. Это привело к существенному снижению цен на зерно. В этом году Минсельхоз рассчитывает на сбор 125-127 млн тонн зерна, в том числе 80-85 млн тонн пшеницы.