Фондовые индексы Европы преимущественно снизились в среду

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Большинство фондовых индексов крупнейших стран Западной Европы снизилось в среду, отреагировав на статданные и действия центробанков.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 понизился на 0,16% и составил 456,59 пункта.

Германский индикатор DAX опустился на 0,52%, итальянский FTSE MIB - на 0,59%, французский CAC 40 - на 0,39%. Между тем британский FTSE 100 прибавил 0,37%, а испанский IBEX 35 вырос на 0,78%.

Негативом для рынков стало более существенное, чем ожидалось, повышение ключевой процентной ставки Центробанком Новой Зеландии. Она была поднята на 50 базисных пунктов - до максимальных с декабря 2008 года, до 5,25% годовых. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение всего на 25 б.п.

Тем временем глава Резервного банка Австралии Филип Лоу заявил, что принятое накануне Центробанком решение о паузе в цикле ужесточения политики не означает, что подъем ставки завершен.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в марте увеличился до 53,7 пункта по сравнению с 52 пунктами месяцем ранее, согласно окончательным данным S&P Global, рассчитывающей этот индикатор. Это несколько ниже предварительного значения (54,1 пункта), однако индекс находится на максимальном уровне с мая прошлого года.

В Германии сводный PMI поднялся до 52,6 пункта с 50,7 пункта в феврале, во Франции - до 52,7 пункта с 51,7 пункта.

PMI в сфере услуг еврозоны в марте вырос до 55 пунктов с 52,7 пункта в предыдущий месяц. Аналогичный индикатор в ФРГ повысился до 53,7 пункта с 50,9 пункта, во Франции - до 53,9 пункта с 53,1 пункта.

В Испании значение индекса PMI в сфере услуг достигло самой высокой отметки с ноября 2021 года - 59,4 пункта по сравнению с 56,7 пункта месяцем ранее.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в феврале подскочил на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики страны. Это наиболее существенный прирост с июня 2021 года. Аналитики в среднем ожидали подъема всего на 0,3%, по данным Trading Economics.

Цена бумаг испанской энергетической компании Iberdrola увеличилась на 2,5% на новости о продаже мексиканских активов на $6 млрд.

Акции французской Sodexo SA, занимающейся организацией корпоративного питания и комплексным обслуживанием зданий, взлетели на 11,3% на новости о том, что компания планирует разделиться на две. Также Sodexo улучшила прогноз роста выручки на текущий фингод, который завершится в августе, до 11% с ранее предполагавшихся 8-10%.

В число лидеров снижения котировок в среду вошли акции автопроизводителей, включая Renault (-4,2%), Daimler Truck (-5,5%), Bayerische Motoren Werke AG (SPB: BMW) (-2,2%), Mercedes-Benz Group (-2,9%).

Кроме того, подешевели бумаги производителей шин: Continental - на 5,2%, Pirelli - на 4,6% и Michelin - на 0,7%.

В то же время цена акций LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, крупнейшего мирового производителя товаров класса "люкс", в ходе торгов обновила исторический максимум.

Стоимость бумаг нефтедобывающих компаний выросла несмотря на снижение нефтяных котировок, включая BP Plc (SPB: BP) - на 1,2%, TotalEnergies (SPB: TOT) - на 5,1% и Shell (SPB: RDS.A) - на 0,2%.