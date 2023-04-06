"Р-Фарм" решила заработать на финансовом рынке, вложившись в "Газпром", Сбер и ОФЗ

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Крупная фармацевтическая компания АО "Р-Фарм" после рекордного с точки зрения финансовых показателей "ковидного" 2021 года решила попробовать силы на российском фондовом рынке, вложившись в две его главные "голубые фишки", а также в гособлигации.

АО "Р-Фарм" в течение 2022 года "осуществляло вложения в акции ПАО "Газпром", Сбербанка", сообщила компания в отчете. На 31 декабря, следует из отчета, на балансе "Р-Фарма" были только акции Сбера - на 158,7 млн руб. (это примерно 1,1 млн акций исходя из котировок на конец 2022 года, или порядка 0,005% от их общего количества).

В отчетах "Р-Фарма" за предыдущие годы инвестиции компании на фондовом рынке не упоминались.

В 2022 году "Р-Фарм" вкладывался не только в акции, но и в государственные долговые обязательства. Как говорится в документе, в течение отчетного периода компания покупала (и затем полностью реализовала) ОФЗ со сроками погашения в 2025-2031 гг. Это были достаточно крупные инвестиции: за период владения этими бумагами, составивший менее года, "Р-Фарм" только в качестве купонного дохода получил 0,33 млрд рублей.

Выручка АО "Р-Фарм" по РСБУ, достигшая пика в 2021 г., в 2022 г. сократилась до 162,1 млрд руб. со 185,4 млрд руб., чистая прибыль - до 11,8 млрд с 28,4 млрд руб.

Основной владелец АО "Р-Фарм" с 89% акций - компания "Р-Фарм Холдинг", принадлежащая топ-менеджменту фармпроизводителя (Василий Игнатьев, Ольга Курьянова, Валерия Даева). Основатель "Р-Фарма" Алексей Репик возглавляет совет директоров компании.