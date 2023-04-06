Силуанов заявил, что рубль перейдет к укреплению вслед за ростом цен на энергоносители

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Увеличение валютных поступлений от экспорта на фоне роста цен на энергоносители поменяет тренд на ослабление курса рубля, считает глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Изменения курса связаны с притоками и оттоками валюты в нашу страну. Притоки и оттоки связаны с торговым балансом, сколько продали, сколько приобрели. Эти изменения связаны либо с увеличением импорта, либо чуть с сокращением экспортной выручки. Тенденции бывают в течение последних месяцев как в одну, так и в другую сторону. Это показатель изменения торгового баланса, это закономерно. Курс придерживается рыночных принципов, абсолютно плавает в условиях изменения внешнеэкономической конъюнктуры", - сказал Силуанов в интервью журналисту Павлу Зарубину (ВГТРК) в ответ на просьбу прокомментировать падение курса рубля ниже отметки 81 руб./$1.

"Мы не ставим никаких границ. ЦБ как регулятор на денежном рынке не ставит каких-то ограничений (не таргетирует валютный курс - ИФ). Цены сейчас повысились на наши энергоносители, и это сигнал, что будет больше валюты поступать в страну, соответственно, это будет приводить к тому, что курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению", - заявил министр.