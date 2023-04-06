Акционеры "Норникеля" выдвинули 18 кандидатов на 13 мест в совете директоров

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Норильского никеля" утвердил список кандидатов в новый состав совета, сообщила компания в четверг.

Всего выдвинуто 18 кандидатов на 13 мест в совете. Ранее на протяжении 10 лет действия соглашения акционеров выборы были безальтернативными – основные акционеры "Интеррос", "Русал" и Crispian по предварительному согласованию выдвигали только 13 кандидатов.

Из действующих членов совета от "Интерроса" вновь номинированы: глава "Интерроса" Сергей Батехин, председатель совета директоров "Норникеля" Андрей Бугров, первый вице-президент "Норникеля" Марианна Захарова.

"Русал" вновь выдвинул вице-президента "Русала" Елену Безденежных, бывшего старшего банкира Сбербанка Сергея Волка, директора направления "Русский алюминий Менеджмент" Александру Захарову, члена совета директоров "Русала" и члена совета благотворительного фонда "Центр охраны дикой природы" Евгения Шварца.

Также акционеры вновь выдвинули Дениса Александрова, Алексея Иванова, Станислава Лучицкого и Егора Шейбака. Все они предложены в качестве независимых, за исключением Шейбака.

Номинированы также старшие вице-президенты "Норникеля" Лариса Зелькова и Сергей Малышев, Валерий Гриненко (глава "Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения", ERG), гендиректор "дочки" "Русала" компании "Активиум" Петр Возненко, а также Антон Сычев, Артур Меликян и Ирина Комарова.

В совет не войдут независимый директор Алексей Германович и управляющий директор фонда "Винтер Капитал" (одни из акционеров является "Интеррос") Алексей Башкиров.

"Интеррос" Потанина сейчас владеет около 35,95% акций "Норникеля". "Русал" контролирует 26,25%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова – около 4% акций. Free float "Норникеля" – около 33%.