Замглавы "Ростеха" Игорь Завьялов выдвинут в совет директоров "Норникеля"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ГМК "Норникель" выдвинули 19 кандидатов на 13 мест в совете директоров, который будет избран на годовом собрании 28 июня, говорится в материалах к собранию.

В совет номинированы все его действующие члены. Наиболее заметным новичком стал замглавы госкорпорации "Ростех" Игорь Завьялов. Завьялов - член совета директоров "КАМАЗа", ОАК, "Вертолеты России", Калининградского янтарного комбината и АО "Национальная служба санитарной авиации".

В совет директоров "Норникеля" в разное время входили гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов и топ-менеджеры "Ростеха" Сергей Скворцов и Андрей Коробов. Их выдвигал в совет "Металлоинвест", который после заключения соглашения акционеров "Норникеля" в 2013 году постепенно распродавал свой изначально 5%-ный пакет и окончательно вышел из капитала ГМК в 2017 году. После этого представители "Ростеха" в совет не номинировались.

Выборы в совет директоров "Норникеля" второй год подряд являются конкурентными. До 2023 года на протяжении 10 лет основные акционеры предварительно договаривались о кандидатах и выдвигали 13 человек.

От "Интерроса" в состав совета директоров выдвинуты его действующие участники:

председатель совета Сергей Бугров,

глава "Интерроса" Сергей Батехин,

первый вице-президент "Норникеля" Марианна Захарова,

старший вице-президент "Норникеля" Сергей Малышев,

независимый директор Антон Сычев (экс-соруководитель российского офиса Goldman Sachs),

независимый директор Алексей Иванов (экс-партнер по работе с ключевыми клиентами ПрайсвотерхаусКуперс).

От "Русала" :

вице-президент "Русал" Елена Безденежных,

независимый директор Сергей Волк (бывший старший банкир Сбербанка ),

директор направления "Русал Менеджмент" Александра Захарова,

независимый директор Евгений Шварц (член совета директоров "Русала"),

независимый директор Ирина Комарова (заместитель гендиректора АО "Скоростные магистрали").

От Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова:

независимый директор Денис Александров (экс-глава золотодобывающего Petropavlovsk ),

экс-руководитель службы по финансовому контролю "Норникеля" Егор Шейбак.

Кроме них, в список включены: гендиректор "дочки" "Русала" компании "Активиум" Петр Возненко; директор правового департамента "Норникеля" Александр Завтрик; старший вице-президент "Норникеля" Лариса Зелькова; первый заместитель директора Заполярного филиала "Норникеля" Кирилл Матюшин и партнер адвокатского бюро "ЕПАМ" Андрей Машковцев.

"Интеррос" Владимира Потанина сейчас владеет 37% акций "Норникеля". "Русал" контролирует 26,4%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова - около 4% акций. Free float "Норникеля" - около 33%.