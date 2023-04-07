Фондовые индексы США завершили в плюсе последнюю сессию короткой недели

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили торги в четверг ростом, Dow Jones Industrial Average практически не изменился по сравнению с предыдущей сессией.

Активность торгов на рынке акций перед длинными выходными была ниже обычной. В пятницу биржи США закрыты в связи с пасхальными праздниками.

"Акции колебались в течение большей части сессии, поскольку инвесторы воздерживались от открытия крупных позиций перед длинным уикендом", - отмечает аналитик Oanda Эдвард Мойя, слова которого приводит Market Watch.

Статданные по экономике США, обнародованные в четверг, показали, что американский рынок труда является менее сильным, чем предполагалось ранее. После пересмотра данных с учетом новой модели оценки сезонных факторов оказалось, что число заявок на пособие по безработице в стране превышало отметку в 200 тыс. последние девять недель.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 18 тыс. - до 228 тыс. человек, сообщило Минтруда. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 246 тыс., а не 198 тыс., как сообщалось прежде.

Среднее количество заявок за последние четыре недели составило 237,75 тыс. по сравнению с пересмотренными 242 тыс. неделей ранее.

Минтруда США обнародует отчет о безработице за март в пятницу, несмотря на биржевой выходной. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Dow Jones, предполагает, что число рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце выросло на 238 тыс., а безработица осталась на уровне 3,6%.

Бумаги Constellation Brands прибавили в цене 1,5% по итогам торгов. Чистая прибыль американского производителя алкогольных напитков в четвертом квартале 2023 финансового года упала на 44%, однако скорректированный показатель превзошел ожидания аналитиков.

Прогноз прибыли Constellation Brands на текущий фингод оказался лучше ожиданий рынка. Кроме того, компания объявила о повышении квартальных дивидендов на 11%.

Стоимость акций United Airlines Holdings Inc. также поднялась на 1,5%. Авиакомпания объявила, что расширяет международную полетную программу на лето текущего года, отметив "резкое повышение спроса на путешествия за пределы США". Число зарубежных маршрутов авиаперевозчика увеличится на 25% по сравнению с прошлым годом - до 114. United Airlines отмечает, что объем бронирования авиабилетов на международные направления уже в марте был на 15% выше, чем годом ранее.

Бумаги американского ритейлера Bed Bath & Beyond подешевели на 8,3% по итогам торгов. В ходе сессии их стоимость опускалась до рекордного внутридневного минимума. Компания, испытывающая финансовые трудности, назначила на 9 мая внеочередное собрание акционеров для обсуждения вопроса о проведении консолидации (обратного сплита) акций.

Цена бумаг оператора сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc., объявившего в четверг о приостановке планов обратного сплита акций, взлетела почти на 21%.

Стоимость акций Costco Wholesale Corp. опустилась на 2,2% к закрытию рынка. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов ранее сообщил о первом почти за три года сокращении сопоставимых продаж. Показатель снизился в марте на 1,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Акции производителя джинсовой одежды Levi Strauss & Co. подешевели на 16%. Чистая прибыль компании в первом финквартале снизилась, однако скорректированный результат оказался лучше прогнозов рынка. Выручка Levi Strauss также превзошла ожидания аналитиков.

Эксперты, однако, сфокусировались на недостаточно быстром сокращении избыточных запасов продукции Levi Strauss. Этот фактор остается проблемой для компании, отметил аналитик Stifel Джеймс Даффи.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг поднялся на 2,57 пункта (0,01%) и составил 33485,29 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 14,64 пункта (0,36%) - до 4105,02 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 91,09 пункта (0,76%) и составил 12087,96 пункта.

Служба финансово-экономической информации