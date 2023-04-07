Минсельхоз определил плановый уровень сбора зерна в РФ в 2023 году в 120 млн т

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз определил плановый уровень сбора зерна в РФ в 2023 году в 120 млн тонн. Об этом сообщается в проекте публичной декларации приоритетных целей и задач Минсельхоза на 2023 год, размещенной на сайте ведомства.

В декабре прошлого года ведомство сообщало, что баланс интересов производителей, потребителей и экспортеров позволит соблюсти сбор в 125-127 млн тонн, в том числе 80-85 млн тонн пшеницы.

В документе уточняется, что плановая цифра не учитывает сбор зерна в личных подсобных хозяйствах. Как свидетельствуют данные Росстата, в последние годы доля этих хозяйств в общем сборе была в пределах 0,8-1,1%.

В прошлом году в РФ было собрано 157,7 млн тонн зерна, в том числе 104,2 млн тонн пшеницы.

Согласно документу, плановый уровень сбора масличных культур в этом году определен в 24,6 млн тонн (в 2022 году – 29,1 млн тонн, по данным Росстата).

В животноводстве намеченные уровни на текущий год выше показателей прошлого года. Так, производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий запланировано на уровне 16,4 млн тонн (16,2 млн тонн в 2022 году), молока – в 33,2 млн тонн (33 млн тонн).