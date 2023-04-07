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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

ЦБ выявил новую схему кражи денег с помощью QR-кодов

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Банк России выявил новую мошенническую схему, по которой злоумышленники, под видом сотрудников банков, похищают средства граждан с помощью QR-кода, сообщается на сайте регулятора.

Некоторые банки предоставляют услугу снятия наличных денег с помощью QR-кода. Для этого в мобильном приложении банка клиент генерирует такой код на нужную сумму, подносит его к сканеру в банкомате и снимает наличные.

"Этим стали пользоваться злоумышленники. Они звонят клиентам банков под видом сотрудников кредитной организации, сообщают, что в банк поступил несанкционированный запрос на снятие денег со счета, и просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию", - говорится в материалах ЦБ.

Получив код под таким предлогом, мошенники снимают деньги в банкоматах со счетов обманутого человека.

ЦБ напомнил, что QR-код в таких случаях фактически является поручением банку на выдачу денег без ввода ПИН-кода, поэтому его нельзя никому сообщать. Сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код.

Банк России ЦБ РФ
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