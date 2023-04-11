Фондовые индексы США преимущественно выросли в ожидании отчетностей и статданных

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 завершили ростом торги в понедельник, тогда как Nasdaq закрылся незначительным снижением.

Инвесторы заняли выжидательную позицию и готовятся к активной неделе в плане макроэкономических статданных и корпоративной отчетности. Так, в среду будут опубликованы данные о мартовской инфляции в США, в четверг - о ценах производителей, в пятницу - о розничных продажах.

Также в пятницу стартует сезон корпоративной отчетности за первый квартал. Первыми свои финансовые результаты раскроют ведущие банки Уолл-стрит: JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo.

Кроме того, участники рынка реагируют на опубликованные в конце прошлой недели статданные по рынку труда.

Как стало известно в минувшую пятницу, число рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 236 тыс., а безработица снизилась до 3,5% с февральских 3,6%. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в марте на 230 тыс. и сохранения безработицы на прежнем уровне.

Акции First Republic Bank подорожали на 1% несмотря на новость, что банк приостановит выплату квартальных дивидендов на привилегированные акции. First Republic Bank приостановил выплату дивидендов на обыкновенные акции в марте вслед за крахом Silicon Valley Bank, спровоцировавшим отток средств клиентов с депозитов в региональных банках.

Капитализация Exxon Mobil снизилась на 0,4%. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники написала, что Exxon провела предварительные переговоры с Pioneer Natural Resources Co. о возможной покупке компании.

Цена бумаг McDonald's Corp. выросла на 0,3% на слухах, что сеть ресторанов быстрого питания может сократить сотни рабочих мест. По данным ABC7, основная часть сокращений придется на офисных работников.

Котировки акций Tesla опустились на 0,3% после того, как компания снова понизила цены на свои автомобили.

Рыночная стоимость производителя микрочипов Micron Technology подскочила на 8% после того, как конкурирующая Samsung Electronics сообщила о планах сократить производство чипов памяти.

Акции производителя пластиковой посуды Tupperware Brands Corp. рухнули на 49%. Компания сообщила о трудностях с получением нового финансирования и проблемах с ликвидностью. Руководство ищет новые источники средств и обсуждает различные опции с потенциальными инвесторами.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 101,23 пункта (0,3%) и составил 33586,52 пункта. Лидером снижения в индексе стали акции Apple Inc., подешевевшие на 1,6%, лидером роста - бумаги Caterpillar, подорожавшие на 3%.

Standard & Poor's 500 вырос на 4,09 пункта (0,1%) - до 4109,11 пункта.

Nasdaq Composite потерял 3,6 пункта (0,03%) и составил 12084,36 пункта.