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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:44

Нефть Brent подорожала до $84,7 за баррель

Нефть Brent подорожала до $84,7 за баррель
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут утром во вторник, восстанавливаясь после резкого снижения накануне.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве составляет $84,73 за баррель, что на $0,55 (0,65%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 94 цента, до $84,18 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $80,33 за баррель, что на $0,59 (0,74%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт снизился в цене на 96 центов, до $79,74 за баррель.

Ключевыми событиями для рынка нефти на этой неделе станут публикации отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США, Международного энергетического агентства и ОПЕК.

Кроме того, инвесторы ждут мартовских данных об американской инфляции. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в Штатах в марте замедлились до 5,2% с февральских 6%.

Спред между фьючерсами на Brent на декабрь текущего года и на декабрь следующего вырос до $5,5 за баррель с $2,5 за баррель тремя неделями ранее. Это свидетельствует о том, что рынок опасается сокращения запасов, отмечает агентство Bloomberg.

Brent WTI
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