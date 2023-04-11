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Brent подешевела до $83,92 за баррель

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки перешли к умеренному снижению днем во вторник.

К 14:30 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,26 (0,31%) - до $83,92 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,23 (0,29%) - до $79,51 за баррель.

Инвесторы ожидают мартовских данных об американской инфляции, которые будут обнародованы в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в Штатах в марте замедлились до 5,2% с февральских 6%. Ослабление инфляции может стать сигналом для Федрезерва к скорому прекращению цикла подъема процентных ставок.

"Краткосрочный прогноз спроса на нефть вскоре прояснится. На этой неделе мы узнаем, спускается ли американская экономика в бассейн рецессии по лестнице или прыгает с разбега, - сказал старший аналитик OANDA Эдвард Мойя. - Уолл-стрит получит хорошее представление о траектории экономики после ключевого отчета об инфляции".

Также участники нефтяного рынка ждут публикацию отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США, Международного энергетического агентства и ОПЕК.

Тем временем бэквордация между фьючерсами на Brent на декабрь текущего года и на декабрь следующего выросла до $5,5 за баррель с $2,5 за баррель тремя неделями ранее. Это свидетельствует о том, что рынок опасается сокращения запасов, отмечает агентство Bloomberg.

WTI Brent ФРС США Минэнерго МЭА ОПЕК
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