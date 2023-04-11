Европа после праздников увеличила заявку на поставку газа "Газпрома"

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Европа наращивает заявку на поставку российского газа по завершении праздничных дней.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на вторник в объеме 40 млн куб. м. Номинация на понедельник была 37,2 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания подает газ для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 40 млн куб. м на 11 апреля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

Европейский рынок

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе в понедельник преодолела драматический провал предыдущей недели. В понедельник ветряки обеспечили 19,1% потребностей региона в электроэнергии, тогда как в среднем за прошлую неделю их вклад был 10%, сообщает ассоциация WindEurope.

В четверг спотовая цена газа в регионе потеряла еще 5%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $489 за тысячу кубометров. В праздничные пятницу и понедельник рынки были закрыты.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Майский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $451; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $438.

Запасы в Европе

Текущий уровень резервов газа в Европе составляет 55,55% - это на 20 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 10 апреля (выходной день) запасы подросли на 0,15 процентного пункта. В выходные дни (когда промышленный спрос сокращается) апреля и марта запасы периодически показывают рост, однако данные рабочих дней пока не подтверждали переход тренда от отбора к закачке.

Европейские терминалы по приему СПГ в марте работали со средней производительностью 58% из-за забастовки на французских терминалах. За первые дни апреля загрузка составляет 60%. Основная доля французских терминалов, которые управляются компанией Elengy, медленно возвращается в работу.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт. Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG возобновил работу всех трех линий сжижения. Это сокращает избыток газа на рынке США и повышает предложение на мировом рынке.

За очередную отчетную неделю резервы снизились на 0,7 млрд куб. м, тогда как обычно в это время отбор газа из хранилищ уже прекращается.

Текущий уровень запасов составляет 38%, что на 19 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.