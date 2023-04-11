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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Глава управления Банка России по ЦФО Иванова уйдет из ЦБ

Она работает в ЦБ с 1975 года, ее сменит бывший премьер Башкирии Марданов

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Начальник главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Иванова 16 апреля оставит этот пост в связи с выходом на пенсию, ее сменит руководитель Уральского главного управления ЦБ Рустэм Марданов, сообщает сайт регулятора.

Иванова входит в совет директоров Банка России. Она работает в ЦБ с 1975 года.

Марданов вступит в должность 1 мая, до этого исполнять обязанности будет начальник ГУ Банка России по ЦФО Ильшат Янгиров.

Исполняющим обязанности руководителя Уральского главного управления станет первый заместитель начальника Евгений Барышников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ.

До перехода в Уральское ГУ Банка России в 2018 году Марданов был премьер-министром Башкирии.

Банк России ЦФО Надежда Иванова Рустэм Марданов
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