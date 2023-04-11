Порт Вентспилса в I квартале снизил перевалку на 21% на фоне геополитики

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Объем перевалки грузов через терминалы Вентспилсского порта в январе-марте 2023 года сократился на 20,9% в годовом измерении - до 3,14 млн тонн, говорится в сообщении порта.

В первом квартале в порту было перевалено 1,432 млн тонн наливных грузов, 1,064 млн тонн сыпучих грузов и 639 тысяч тонн генеральных грузов.

В марте объем перевалки грузов составил 735 тысяч тонн.

На предприятии отметили, что первый квартал завершен в соответствии с прогнозами о влияния санкций и геополитической ситуации на транзитный грузооборот.

Так, в феврале вступили в силу санкции Европейского союза, запрещающие в том числе перевалку нефти и нефтепродуктов, произведенных в России и экспортируемых из нее. Такое регулирование сильно повлияло на грузооборот Вентспилсского порта, где исторически наибольшую долю грузов составляли нефтепродукты российского происхождения. Вместе с тем отмечается, что руководство порта было готово к такому развитию ситуации и бюджет предприятия на 2023 год запланирован с учетом сокращения объемов грузов.

В первом квартале на 12 частных терминалах в порту наибольшую долю грузов по-прежнему составляли нефтепродукты, на втором месте был каменный уголь из Казахстана. Третьей по величине группой стали грузы roll on/roll off, перевозимые паромами. В этом году в порту увеличился объем перевалки сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, а также изделий из дерева и металлических грузов.

Сообщается также, что руководство порта выступило с рядом инициатив, которые, как ожидается, окажут положительное влияние на экономическое развитие региона в будущем.

Предприятие напомнило, что латвийская BLNC готовится инвестировать в Вентспилс до 25 млн евро и построить терминал для хранения питьевой воды и экспортную инфраструктуру. В результате реализации проекта от 3 до 6 млн тонн неупакованной питьевой воды будет экспортироваться танкерами в пункты назначения, где она является дефицитным продуктом.

Кроме того, в прошлом году управление порта заключило договоры о строительстве четырех солнечных парков. Отмечается, что развитие производства солнечной энергии является не только важным шагом в укреплении энергонезависимости, но и значимой инвестицией на перспективу, так как станет дополнительным преимуществом как для порта, так и для развития индустриальных парков и производственных мощностей в Вентспилсе.

Кроме того, в этом году планируется провести исследование на предмет наилучшего решения по обслуживанию морских ветряных электростанций и сопутствующей инфраструктуры в порту.

Как сообщалось ранее, объем перевалки грузов через терминалы Вентспилсского порта в 2022 году возрос на 33% по сравнению с показателем 2021 года - до 14,746 млн тонн.

Вентспилсский порт - второй по грузообороту в Латвии после Рижского.