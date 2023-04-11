ЦБ с 30 мая повысит резервы по ипотеке с экстремально низкими ставками

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Минюст зарегистрировал указание ЦБ РФ, которое обязывает банки формировать дополнительные резервы по рискованной ипотеке, выданной после 15 марта этого года.

Указание опубликовано на сайте Банка России.

"В последнее время распространение получила так называемая "ипотека от застройщика" с экстремально низкими нерыночными ставками вплоть до 0,1%, которые достигаются за счет завышения цены приобретаемой квартиры на 20-30%. Эту разницу застройщик затем в виде комиссии платит банку для компенсации его выпадающих доходов. Такие программы несут риски для заемщиков, банков, а также искажают общую статистику, что в итоге мешает принятию взвешенных решений всеми участниками. Регулирование Банка России будет ограничивать распространение таких схем и способствовать снижению рисков", - говорится в сообщении ЦБ.

ЦБ повысит на 30 или 50 б.п. уровень резервирования по кредитам, полная стоимость (ПСК) которых значительно ниже рыночного уровня. В качестве индикатора рыночного уровня регулятор принимает значение доходности 10-летних ОФЗ, усредненное за три предшествующих дате выдачи календарных месяца (если кредит выдается в рамках госпрограмм, то за вычетом размера возмещения).

Размер дополнительного резерва будет зависеть от отклонения ПСК от величины индикатора, то есть от того, насколько занижена ставка относительно рыночного уровня. Так, если полная стоимость кредита ниже индикатора более чем на 1/2 рыночной ставки, резерв будет начисляться в размере 50%, если ниже более чем на 1/5 рыночной ставки, то в размере 30%.

ЦБ полагает, что такой подход дестимулирует банки выдавать ипотечные кредиты по нерыночным ставкам, поможет выравнять условия по ипотечным продуктам и, как следствие, восстановит ценовую конкуренцию.

Ужесточение будет распространяться только на кредиты, выданные после 15 марта 2023 года.