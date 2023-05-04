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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Банки РФ добровольно начали повышать ставки по ипотеке в рамках программ от застройщика

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Российские банки добровольно начали повышать ставки по ипотеке в рамках программ от застройщика, в марте средний уровень кредита на первичное жилье составлял 5,5%, заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

В прошлом году широкое распространение получила так называемая ипотека от застройщика с экстремально низкими нерыночными ставками вплоть до 0,1%, которые достигались за счет завышения цены приобретаемой квартиры на 20-30%. Эту разницу застройщик затем в виде комиссии платил банку для компенсации его выпадающих доходов. Такие программы несут риски для заемщиков, банков, а также искажают общую статистику, что в итоге мешает принятию взвешенных решений всеми участниками, отмечал ЦБ. По оценке регулятора, объем околонулевой ипотеки от застройщика на балансах банков составляет порядка 800 млрд рублей, или 5% от их ипотечного портфеля.

ЦБ обязал банки с 30 мая формировать дополнительные резервы по рискованной ипотеке, выданной после 15 марта этого года, чтобы ограничить распространение таких схем и снизить риски. В частности, ЦБ повысил на 30 или 50 б.п. уровень резервирования по кредитам, полная стоимость (ПСК) которых значительно ниже рыночного уровня. В качестве индикатора рыночного уровня регулятор принимает значение доходности 10-летних ОФЗ, усредненное за три предшествующих дате выдачи календарных месяца (если кредит выдается в рамках госпрограмм, то за вычетом размера возмещения).

Размер дополнительного резерва зависит от отклонения ПСК от величины индикатора, то есть от того, насколько занижена ставка относительно рыночного уровня. Так, если полная стоимость кредита ниже индикатора более чем на 1/2 рыночной ставки, резерв будет начисляться в размере 50%, если ниже более чем на 1/5 рыночной ставки, то в размере 30%. По данным на 1 мая, размещенным на сайте ЦБ, рыночная процентная ставка составила 10,84%, таким образом, банки должны будут создавать дополнительные резервы в размере 50% при ставке от 0 до 5,42% и в размере 30% при ставке в диапазоне 5,43-8,67%.

"Мы заметили, что с начала года стала снижаться доля таких практик по экстремально низким ставкам. То есть уже в марте средний уровень ставки по ипотеке на ДДУ составил где-то 5,5%, повыше, чем в предыдущие месяцы", - сказала Данилова в эфире телеканала РБК.

"Банки уже во многом добровольно, до вступления в силу наших жестких требований, стали менять свои практики. Конечно, мы продолжаем следить внимательно, и если появятся новые схемы, то тоже будем думать, как на них реагировать", - добавила Данилова.

ВТБ сообщил, что с 1 апреля прекратил выдачу ипотечных кредитов по сверхнизким ставкам, теперь минимальная ставка по субсидированным программам от застройщиков находится в диапазоне от 4,5% до 8,5%.

Елизавета Данилова ЦБ РФ Банк России
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