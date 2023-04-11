Доля алюминия из РФ на складах LME в марте выросла до 52% с 46% в феврале

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Доля российского первичного алюминия на складах LME в марте выросла до 52% по сравнению с 46% в феврале. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные биржи.

Согласно этим данным, в системе складов LME находятся варранты на 220,57 тыс. тонн алюминия из России. Еще одним крупным источником запасов алюминия на LME является Индия.

Биржа публикует информацию о стране происхождения металла, которым обеспечены ее фьючерсные контракты, на фоне призывов ограничить допуск российской продукции на своих складах. В конце прошлого года LME отказалась вводить ограничения на российские металлы, хотя после ввода пошлин США приостановила выдачу варрантов на металлы с американских складов.

Эти данные могут усилить опасения, что цены на LME в конечном итоге будут отражать цену на российский металл, который торгуется со скидкой на спотовом рынке, так как среди западных покупателей все более широкой становится практика отказа от него.

При этом доля российской продукции в запасах меди снизилась до 49% с 82% в феврале, благодаря оттоку в размере 8,25 тыс. тонн.

На рост запасов алюминия российского происхождения на складах LME обратила внимания в конце прошлого года Alcoa. Она настаивала на исключении алюминия из РФ из листинга биржи. Рост ставит под угрозу адекватность формирования цен в условиях, когда часть потребителей отказывается от его приобретения, опасался ряд участников рынка.