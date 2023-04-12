В Минфине РФ заявили, что рубль сейчас слабее справедливого курса

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Рубль сейчас слабее справедливого уровня, но при плавающем курсе это обычное явление - так, в прошлом году он, напротив, был переукреплен, считает замглавы Минфина Владимир Колычев.

Прогнозировать сроки возвращения рубля к фундаментальным значениям он не стал: слишком много факторов влияет на курсообразование.

"По нашим оценкам, справедливый курс крепче, чем текущий, который можно наблюдать на рынке. Но это абсолютно нормально для плавающего курса - отклоняться от фундаментальных уровней в одну сторону, в другую сторону. В прошлом году мы наблюдали в другую сторону отклонение, сейчас в эту", - сказал Колычев журналистам в среду.

"Сколько это может занять (стабилизация курса в пределах фундаментально обоснованных значений - ИФ) - это от очень многих факторов зависит, которые и к правилу (бюджетному - ИФ), и к бюджетной политике отношения мало имеют", - отметил замминистра.

Он подчеркнул, что перезапущенное в этом году бюджетное правило снижает волатильность курса, причем этот механизм в равной степени действует в обе стороны.

"При действии бюджетного правила влияние (сырьевых - ИФ) цен на курс сглаживается в любом случае. И при падении цен на нефть, если бы мы не проводили операции, курс, скорее всего, был бы намного слабее сейчас. И, соответственно, при обратном росте тоже не стоит ожидать какой-то очень высокой волатильности в курсе (резкого укрепления рубля на фоне дорожающей нефти - ИФ). А лаги (разница во времени между колебаниями цен на сырьевые товары и изменением курса - ИФ) всегда бывают, это может быть связано с чем угодно: потоками капитала, с другим экспортом, импортом...", - сказал Колычев.