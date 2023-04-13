Фондовые индексы США снизились на протоколе ФРС, данных об инфляции

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду, инвесторы оценивали данные об инфляции в США и протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Как стало известно из отчета Министерства труда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в марте выросли на 5% в годовом выражении после подъема на 6% в феврале. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с мая 2021 года, оказавшись ниже ожидавшихся аналитиками 5,1%.

Цены на энергоносители в прошлом месяце упали на 6,4%, зафиксировав снижение впервые с января 2021 года. В том числе бензин подешевел на 17,4%.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) ускорился до 5,6% в годовом выражении после роста на 5,5% в феврале, совпав с ожиданиями рынка.

Тем временем протокол последнего заседания Федрезерва показал, что руководство центробанка озабочено банковским кризисом и ожидает умеренной рецессии в США позднее в этом году.

"Многие участники отметили, что вероятные последствия недавних событий в банковском секторе для экономической активности и инфляции привели к тому, что они понизили свои оценки целевого уровня ставки по федеральным кредитным средствам, который будет в достаточной степени ограничительным", - отмечается в документе.

Члены руководства Федрезерва теперь допускают вероятность умеренной рецессии в американской экономике позднее в этом году с учетом событий в банковском секторе.

Рынок также ждет начала сезона корпоративной отчетности за первый квартал, который стартует в пятницу с публикации финпоказателей ведущих банков Уолл-стрит - JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo и Citigroup Inc. Их акции по итогам торгов в среду подешевели на 0,4-0,9%.

Цена бумаг Triton International Ltd., крупнейшего в мире арендодателя грузовых контейнеров, подскочила на 32% на новости, что канадская Brookfield Infrastructure Partners (BIP) покупает компанию за $4,7 млрд.

BIP заплатит $85 за акцию Triton, что предусматривает премию в 35% к стоимости бумаг компании на закрытие рынка 11 апреля, говорится в пресс-релизе Triton. Сделка будет оплачена денежными средствами и акциями BIP.

Капитализация American Airlines Group упала на 9,2%. Авиакомпания улучшила прогноз для скорректированной прибыли в первом квартале, однако он оказался хуже ожиданий рынка.

Котировки бумаг Microsoft Corp. поднялись на 0,2% после того, как аналитик Wedbush Дэн Айвз повысил целевую цену для акций ИТ-гиганта до $315 с $290, сохранив рейтинг "выше рынка".

Рыночная стоимость ConocoPhillips повысилась на 0,7%. Американская энергетическая компания ожидает довести показатель свободного денежного потока (FCF) до более $115 млрд к 2033 году, план предусматривает среднегодовые темпы роста показателя на 11%.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 38,29 пункта (0,11%) и составил 33646,5 пункта. Лидером роста в индексе стали акции Dow Inc., подорожавшие на 1,3%, лидером снижения - бумаги Walt Disney Co., подешевевшие на 2,5%.

Standard & Poor's 500 снизился на 16,99 пункта (0,41%) - до 4091,95 пункта.

Nasdaq Composite потерял 102,54 пункта (0,85%) и составил 11929,34 пункта.