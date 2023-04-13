Назначен гендиректор информационной страховой "дочки" Банка России

НСИС станет оператором единой автоматизированной систем, которому передадут существующие IT-базы страховщиков

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Генеральным директором создающегося дочернего предприятия Банка России АО "Национальная страховая информационная система" (НСИС) назначен Николай Галушин, завершается процедура регистрации новой компании, сообщили агентству несколько источников источники на страховом рынке.

Сам Галушин подтвердил информацию о своем назначении в ЦБ. До этого Галушин возглавлял две структуры "Ростеха" - Потребительское общество взаимного страхования "РТ-Взаимное страхование" (НКО ПОВС "РТ-ВС"), а также страховой брокер "Ростеха" (ООО "СБ "РТ-Страхование").

НСИС станет оператором федеральной автоматизированной системы в России, которому будут поэтапно переданы существующие IT-базы страховщиков, в первую очередь большая часть базы Российского союза автостраховщиков (РСА) по ОСАГО, при этом некоторые модули, необходимые для работы союза, останутся в распоряжении РСА. Предполагается, что созданные коммерческими страховщиками за свой счет IT-базы будут выкуплены новым оператором, однако условия сделки пока не обсуждались. В перспективе страховщики смогут получать доступ к информации создаваемых информбаз на коммерческих условиях, им не потребуется нести значительные расходы на инвестиции в формирование и развитие баз на страховом рынке.

Информационная страховая "дочка" ЦБ создается и будет действовать на основании федерального закона, который был принят в конце прошлого года. Комментируя планы создающейся компании журналистам, Галушин подтвердил свое назначение и напомнил, что в соответствии с законом НСИС должна быть готова принимать информацию от страховщиков к 1 апреля 2024 года, а с 1 октября 2024 года нести ответственность за информационный обмен между всеми пользователями информационной системы. Задача этого периода - информационный обмен по моторным видам страхования (ОСАГО, каско, добровольное страхование ответственности), а также по страхованию жилья. В дальнейшем информационная система будет наполняться данными о договорах по всем остальным видам страхования. В законе жестко зафиксировано, что деятельность оператора не распространяется на обязательное медицинское страхование (ОМС) и обязательное страхование военнослужащих. На все остальные виды страхования деятельность оператора распространяется.

По словам Галушина, создающаяся информационная система, "содержащая данные по всем договорам страхования в выверенном и неискажаемом формате даст и пользователю (страхователю), и госорганам, и страховщикам возможность оперирования этими данными для целей более точной оценки и тарификации рисков, формирования истории страхования, борьбы со страховым мошенничеством. Страховщикам будет проще создавать продукты-конструкторы, ориентированные на конкретного пользователя страховых услуг. Все это по совокупности будет способствовать популяризации страхования, развитию отрасли, росту доверия к страховщикам, к информации, стимулировать развитие сопутствующих услуг".

Он добавил, что в настоящее время "заканчивается оценка стоимости АИС ОСАГО и разработка модели целевой инфраструктуры будущего оператора и разделения функциональных блоков между оператором и РСА. Следом начнутся переговоры между оператором и РСА по деталям предстоящей сделки".

Предпочтительным для всех сторон является вариант покупки АИС ОСАГО у РСА, полагает Галушин: "Такой вариант потребует времени на стороне оператора информационной системы по доработке функционала системы (...), создание личных кабинетов пользователей информационной системы, разработку блоков для расширения сферы деятельности оператора на все виды страхования. Однако альтернативный вариант - создание АИС с нуля - потребует значительно большего количества времени - минимум 3 года".

Говоря об этапах подготовительной работы к запуску оператора, он отметил, что "потребуется договориться с РСА, провести сделки, сформировать команду, дополнить функционал информационной системы, который должен быть создан на стороне оператора и которого не было в РСА, обеспечить защиту системы, ее резервирование, построить блоки информационного взаимодействия с ФОИВами, создать сайт, построить информационный обмен с порталом Госуслуг, предпринять ряд других шагов, времени на все это очень мало".

"В первую волну построения системы попадают моторные виды страхования и страхования жилья. Далее будет определен порядок передачи информации по другим видам страхования. В случае принятия решения по базам обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) и обязательного страхования ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП) потребуются изменения в закон, которые установят порядок информационного обмена по этим обязательным видам страхования. Для других, добровольных видов страхования необходим будет только нормативный акт Банка России", - уточнил Галушин.

По его мнению, стратегическая задача оператора АИС страхования - построить "первоклассный информационный ресурс, учитывающий историю каждого страхователя, способствующий развитию страховой отрасли страны. Это возможно через инструмент доступности услуги, ее полноты, качества и выверенного андеррайтинга. Создание и функционирование оператора будет иметь смысл и полезность тогда, когда вся информация, находящаяся у оператора, будет увязана между собой - по договорам страхования, по страховым событиям, по верификации данных по страхователям, объектам страхования, что может быть использовано для борьбы с мошенничеством, а также для установления более корректной системы тарификации", дополнил глава НСИС.

Николай Галушин окончил академию им. Плеханова, по специальности "Международная торговля вооружениями и военной техникой" в 1994 году. Карьеру он начинал в компании "Ингосстрах", имеет руководящий опыт работы в ведущих страховых компаниях России, в том числе являлся заместителем генерального директора "Ингосстраха", затем первым зампредом правления "СОГАЗа". Возглавлял Российскую национальную перестраховочную компанию с момента ее создания в 2016 году, затем также с нуля в структурах "Ростеха" организовал Общество взаимного страхования -НКО ПОВС "РТ-ВС".