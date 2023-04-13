Сезон закачки газа в ПХГ Европы официально открыт

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Европа официально начала сезон закачки газа в ПХГ. Ранее в выходные, а также в очень теплые дни региону удавалось неоднократно показывать нетто-прирост уровней газа в хранилищах. Однако теперь положительный тренд был подтвержден нормальным рабочим днем по окончании выходных и праздников.

На данный момент большинство стран блока демонстрируют рост уровней запасов. Отстают пока Болгария, Хорватия, Чехия и Польша.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на четверг в объеме 41,7 млн куб. м, сообщила украинская компания. Номинация на среду была такой же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что российский газ подается для транзита через Украину в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,7 млн куб. м на 13 апреля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе продолжает расти после значительного снижения на предыдущей неделе. За три дня новой недели ветряки обеспечили 21% потребностей региона в электроэнергии, что в два раза больше, чем в среднем на прошлой неделе, сообщает ассоциация WindEurope. В среду выработка достигла 21,8% - это максимум за десять дней.

С начала недели спотовая цена газа стабильна в районе $500 за тысячу кубометров. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $500,5 за тысячу кубометров.

Растет разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Майский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $451; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $436.

Запасы в Европе

Европа официально начала сезон закачки газа в ПХГ. И ранее в выходные, а также в очень теплые дни региону удавалось неоднократно показывать нетто-прирост уровней газа в хранилищах. Однако теперь положительный тренд был подтвержден нормальным рабочим днем по окончании выходных и праздничных дней.

Текущий уровень запасов газа в Европе составляет 55,98% - это на 21 процентный пункт выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE). За газовые сутки 12 апреля резервы подросли на 0,13 процентного пункта.

Европейские терминалы по приему СПГ в марте работали со средней производительностью 58% из-за забастовки на французских терминалах. С начала апреля загрузка составляет 60%. Основная доля французских терминалов, которые управляются компанией Elengy, медленно возвращается в работу.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт. Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG возобновил работу всех трех линий сжижения. Это сокращает избыток газа на рынке США и повышает предложение на мировом рынке.

За очередную отчетную неделю резервы снизились на 0,7 млрд куб. м, тогда как обычно в это время отбор газа из хранилищ уже прекращается.

Текущий уровень запасов составляет 38%, что на 19 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.