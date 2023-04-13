В большинстве российских городов за I квартал подорожала аренда квартир

Аналитики связывают этот тренд со снижением доходов и нестабильностью

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В январе-марте 2023 года аренда жилья подорожала в большинстве крупных российских городов, подсчитали эксперты портала "Мир квартир". "Исследование показало, что однокомнатные квартиры подорожали в 43 городах России из 70, исследованных порталом, в 27 подешевели", - отмечают авторы обзора.

Они изучали стоимость съемных одно-, двух- и трехкомнатных квартир за прошедший квартал в городах с населением более 300 тысяч человек.

Так "однушки" больше всего подорожали в Магнитогорске (+18,5%), Владивостоке (+16,1%), Волгограде (+8,6%), Кургане (+7,9%) и Кирове (+6,5%). А упали ставки аренды заметнее всего в Чебоксарах (-10,6%), Набережных Челнах (-5,9%), Санкт-Петербурге (-5,7%), Калининграде (-5,6%) и Якутске (-5,5%).

В среднем по всем городам ставки на "однушки" подросли за три месяца на 0,7% и сейчас сдаются за 17 620 рублей в месяц

Аренда двухкомнатных квартир в I квартале подорожала в 41 городе, в 28 упала, в одном осталась неизменными. Дорожали съемные "двушки" сильнее прочих в Кирове (+23,6%), Владивостоке (+18,5%), Пензе (+10,3%), Мурманске (+9%) и Магнитогорске (+8,7%). Дешевели активнее всего в Тольятти (-9,4%), Набережных Челнах (-8,6%), Саранске (-7,9%), Чебоксарах (-6,9%) и Санкт-Петербурге (-5,3%).

В среднем объекты с двумя комнатами за I квартал подорожали на 1,8%, до 23 303 рублей в месяц.

Хозяева трехкомнатных квартир в 45 городах переписывали ценники в большую сторону, в 25 - в меньшую. Больше всего подорожали Волжский (+28%), Брянск (+18,8%), Саратов (+18,2%), Магнитогорск (+16,1%) и Пенза (+11%). Подешевели Чебоксары (-17,9%), Вологда (-16,1%), Курган (-12,7%), Тольятти (-5,6%) и Кемерово (-5,4%).

В среднем ставки аренды трехкомнатного жилья увеличились на 1,8%, до 30 043 рублей в месяц.

В компании связывают тренд на подорожание аренды со снижением доходов и нестабильностью.