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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

"Мегафон" заявил, что санкции США в отношении него не затрагивают оказание телеком-услуг

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) исключило из санкционных ограничений в отношении "Мегафона" оказание услуг связи, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе оператора.

В среду OFAC сообщил о включении "Мегафона", "Металлоинвеста" и других компании группы USM Алишера Усманова и партнеров (включая и его российскую холдинговую структуру) в американский санкционный список. OFAC выдала традиционные в таких случаях лицензии на сворачивание операций с "Металлоинвестом" и "Мегафоном" - на срок до 11 июля 2023 года.

Как пояснили в "Мегафоне", генеральная лицензия №65 (GL 65), выпущенная после объявления о санкциях, разрешает оператору оказывать телекоммуникационные услуги, а также экспорт, реэкспорт, продажу или поставки из США или американскими лицами услуг, программного обеспечения, аппаратных средств или технологий для оказания услуг связи через интернет.

"Выпущенная после объявления включения нашей компании в санкционный список лицензия OFAC говорит о том, что действия ограничений со стороны США не распространяются в наш адрес на любые услуги в области обеспечения связи и расчетов за них. Это, по сути, говорит о том, что прямого существенного влияния на наш бизнес, наших абонентов и предоставляемые им услуги, в том числе - роуминговые, решение американского регулятора не несет", - заявили в пресс-службе "Мегафона".

Тем не менее, оператор по-прежнему считает сам факт внесения компании в "черный" список необоснованным и нелогичным и намерен его оспаривать.

Мегафон США
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