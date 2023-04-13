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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

"Газпром" снова проведет годовое собрание акционеров в заочном формате

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров ПАО "Газпром" в 2023 году в четвертый раз подряд пройдет в заочной форме, сообщила компания по итогам заседания правления в четверг.

Собрание назначено на 30 июня. Это соответствует корпоративной традиции ПАО выбирать для собрания последнюю пятницу июня.

Еще в декабре прошлого года был принят и с 1 января вступил в силу закон, позволяющий акционерным обществам в 2023 году проводить собрания в заочной форме. По общему правилу такие мероприятия должны проходить только очно, но в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции от этого требования временно отказались, а затем решение ежегодно продлевалось.

Газпром
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