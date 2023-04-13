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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

ОПЕК в марте снизила добычу нефти и отстала от плана ОПЕК+ на 1 млн б/с

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК в марте сократили производство нефти на 86 тысяч баррелей в сутки к февралю - до 28,797 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете альянса.

Наибольшее падение добычи зафиксировано в Анголе, Ираке и Нигерии.

Добыча стран ОПЕК, участвующих в сделке ОПЕК+, всё еще ниже уровня, оговоренного в соглашении, на 1,04 млн б/с и составила в марте 24,37 млн б/с, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных ОПЕК.

добыча в феврале 2023г добыча в марте 2023г изм-е марта к февралю разрешенная добыча в марте Отклонение от плана
Алжир 1017 1013 -4 1007 6
Ангола 1072 1007 -64 1455 -448
Конго 278 270 -8 310 -40
Экваториальная Гвинея 61 48 -12 121 -73
Габон 196 203 7 177 26
Ирак 4375 4358 -18 4431 -73
Кувейт 2676 2678 2 2676 2
Нигерия 1371 1354 -17 1742 -388
Саудовская Аравия 10361 10405 44 10478 -73
ОАЭ 3046 3038 -8 3019 19
Итого ОПЕК (участники ОПЕК+) 24454 24374 -80 25416 -1042
Иран 2574 2567 -8
Ливия 1163 1161 -2
Венесуэла 692 695 2
ВСЕГО ОПЕК 28883 28797 -86

ОПЕК Ангола Ирак Нигерия
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