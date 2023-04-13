ОПЕК в марте снизила добычу нефти и отстала от плана ОПЕК+ на 1 млн б/с
Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК в марте сократили производство нефти на 86 тысяч баррелей в сутки к февралю - до 28,797 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете альянса.
Наибольшее падение добычи зафиксировано в Анголе, Ираке и Нигерии.
Добыча стран ОПЕК, участвующих в сделке ОПЕК+, всё еще ниже уровня, оговоренного в соглашении, на 1,04 млн б/с и составила в марте 24,37 млн б/с, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных ОПЕК.
|добыча в феврале 2023г
|добыча в марте 2023г
|изм-е марта к февралю
|разрешенная добыча в марте
|Отклонение от плана
|Алжир
|1017
|1013
|-4
|1007
|6
|Ангола
|1072
|1007
|-64
|1455
|-448
|Конго
|278
|270
|-8
|310
|-40
|Экваториальная Гвинея
|61
|48
|-12
|121
|-73
|Габон
|196
|203
|7
|177
|26
|Ирак
|4375
|4358
|-18
|4431
|-73
|Кувейт
|2676
|2678
|2
|2676
|2
|Нигерия
|1371
|1354
|-17
|1742
|-388
|Саудовская Аравия
|10361
|10405
|44
|10478
|-73
|ОАЭ
|3046
|3038
|-8
|3019
|19
|Итого ОПЕК (участники ОПЕК+)
|24454
|24374
|-80
|25416
|-1042
|Иран
|2574
|2567
|-8
|Ливия
|1163
|1161
|-2
|Венесуэла
|692
|695
|2
|ВСЕГО ОПЕК
|28883
|28797
|-86