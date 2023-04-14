МЭА отметило отставание ОПЕК+ от плана по добыче в марте на 2,16 млн б/с

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ в марте добывали 37,94 млн б/с нефти, в то время как по условиям соглашения могли извлекать 40,1 млн б/с, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

Таким образом, отставание от плана по итогам прошедшего месяца составило 2,16 млн б/с. Относительно февраля страны альянса снизили нефтепроизводство на 460 тысяч б/с.

Добыча стран ОПЕК, участвующих в соглашении, в марте составила 24,55 млн б/с, что на 0,87 млн б/с ниже требуемых уровней добычи. Страны не-ОПЕК в прошлом месяце добывали на 1,29 млн б/с ниже разрешенного уровня - 15,08 млн б/с (13,39 млн б/с без учета Мексики).

Наибольшее отставание от разрешенной квоты по итогам марта по-прежнему у России - 900 тысяч б/с при добыче нефти в 9,58 млн б/с. Также существенно отстает от плана Ангола - на 490 тысяч б/с при добыче в 970 тысяч б/с, и Нигерия - на 470 тысяч б/с при добыче в 1,27 млн б/с.

Решение ряда стран альянса о "добровольных сокращениях" добычи нефти аналитики МЭА назвали "воскресным шоком". Девять из 20 стран, участвующих в сделке ОПЕК+, 2 апреля объявили о добровольном скоординированном сокращении нефтедобычи на 1,7 млн баррелей в сутки в период с мая по конец 2023 года.

"Балансы на нефтяном рынке уже были настроены на существенный дефицит во второй половине этого года, но новые сокращения рискуют еще больше их ужесточить и подтолкнуть цены на нефть в то время, когда инфляционное давление уже наносит ущерб уязвимым потребителям - особенно в странах с формирующимися и развивающимися экономиками", - сообщается в отчете.

Помимо России, объявившей о продлении решения о снижении нефтепроизводства на 500 тысяч б/с с июля до конца 2023 года, о добровольном снижении добычи заявили: Саудовская Аравия - на 500 тысяч б/с, ОАЭ - на 144 тысячи б/с, Ирак - на 211 тысяч б/с, Кувейт - на 128 тысяч б/с, Казахстан - на 78 тысяч б/с, Алжир - на 48 тысяч б/с, Оман - на 40 тысяч б/с, Габон - на 8 тысяч б/с.