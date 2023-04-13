"Шереметьево" начало обслуживать грузовые рейсы из Шанхая китайской Air China Cargo

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Аэропорт "Шереметьево" начал обслуживать регулярные грузовые рейсы из Шанхая китайской авиакомпании Air China Cargo, сообщила пресс-служба аэропорта.

Рейсы выполняются на грузовых Boeing 777F три раза в неделю, в перспективе частота будет увеличена.

Air China Cargo стала восьмой китайской авиакомпанией, совершающей регулярные рейсы в "Шереметьево", отметили в пресс-службе. В феврале сообщалось о возобновлении полетов China Eastern, Sichuan и Beijing Capital Airlines. До этого в "Шереметьево" обслуживались Hainan, Air China и China Southern Airlines.

Air China Cargo базируется в Шанхае, оперирует парком из грузовых самолетов Boeing 747-400F/777F/757-200SF. Маршрутная сеть компании охватывает 27 стран.