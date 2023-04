Фондовые индексы США выросли в четверг после публикации статданных

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в четверг после публикации статданных, показавших замедление темпов роста цен производителей в США и более существенное, чем ожидалось, увеличение числа заявок на пособие по безработице.

Dow Jones Industrial Average завершил торги на максимуме с 14 февраля.

Обнародованная статистика стала очередным подтверждением того, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) способствует ослаблению инфляции в Штатах и сдерживает экономический рост.

Темпы повышения цен производителей в США в марте замедлились до 2,7% в годовом выражении по сравнению с 4,9% в феврале и были минимальными с января 2021 года, сообщило министерство труда страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал подъем на 3%.

По сравнению с предыдущим месяцем цены производителей снизились в марте на 0,5% - это самое существенное падение с апреля 2020 года.

Другой отчет Минтруда США показал рост числа заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе на 11 тыс. - до 239 тыс. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали их повышения до 235 тыс. с уровня предыдущей недели (228 тыс.).

"Как оказалось, опасения в отношении инфляции отходят на второй план перед опасениями, что экономика приближается к рецессии", - отмечает главный экономист Interactive Brokers Хосе Торрес.

"Сегодняшние данные о замедлении роста цен производителей показывают, что спрос на промышленные товары снижается, а данные о заявках на пособие по безработице говорят о продолжающемся охлаждении рынка труда", - приводит слова эксперта Market Watch.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры оценивают в 42% вероятность того, что ФРС не станет менять базовую процентную ставку в мае, а сохранит ее на текущем уровне 4,75-5% годовых. Шансы на то, что американский ЦБ не будет менять ставку и в июне оцениваются рынком в 35,7%, свидетельствуют данные CME.

При этом рынок оценивает почти в 95% вероятность снижения ставки Федрезервом до конца текущего года.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на квартальные результаты нескольких крупных банков США. В пятницу отчеты за первый квартал опубликуют JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co..

Акции JPMorgan подорожали на 0,4% по итогам торгов в четверг, Wells Fargo - на 1,2%, Citigroup - на 0,8%.

В числе лидеров подъема среди компонентов индекса Dow Jones в четверг - акции Apple Inc. (+3,4%), Walt Disney Co. (+3%), а также Microsoft Corp. (+2,2%), Nike Inc. (+2,2%) и Visa Inc. (+2,1%).

Акции Delta Air Lines подешевели на 1,1%. Чистый убыток авиакомпании в первом квартале сократился в 2,6 раза. Delta зафиксировала скорректированную прибыль в $0,25 на акцию по сравнению с убытком в $1,23 на акцию годом ранее, однако этот показатель оказался хуже среднего прогноза рынка, предусматривавшего прибыль в $0,29 на акцию.

Стоимость бумаг American Airlines Group Inc. опустилась на 0,4%. Днем ранее авиакомпания улучшила прогноз скорректированной прибыли в первом квартале, однако он оказался хуже ожиданий рынка.

Акции General Electric Co. (GE) подорожали на 0,2% к закрытию рынка, до $94,3. Аналитик UBS Крис Снайдер повысил прогнозную цену бумаг GE на 15%, до $109 с $95, подтвердив рекомендацию "покупать". По мнению эксперта, акции компании, объединяющей в себе операции в сфере авиации, энергоснабжения и возобновляемой энергетики, являются "защитным" активом в период неопределенных экономических перспектив.

Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка в четверг поднялся на 383,19 пункта (1,14%) и составил 34029,69 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 54,27 пункта (1,33%) - до 4146,22 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 236,93 пункта (1,99%) и составил 12166,27 пункта.