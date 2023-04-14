Номинация "Газпрома" на транзит через Украину осталась на уровне 41,7 млн куб. м

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на пятницу в объеме 41,7 млн куб. м, сообщила украинская компания. Номинация на четверг была такой же.

Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов подтвердил эти данные.

Европейский рынок

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе держится на высоком уровне после значительного снижения на предыдущей неделе. За четыре дня новой недели ветряки обеспечили 20% потребностей региона в электроэнергии, что в два раза больше, чем в среднем на прошлой неделе, сообщает ассоциация WindEurope.

С начала недели спотовая цена газа стабильна в районе $500 за тысячу кубометров. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $492 за тысячу кубометров.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Майский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $450; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $434.

Запасы в Европе

Европа официально начала сезон закачки газа в ПХГ. Текущий уровень запасов газа в Европе составляет 56,06% - это на 21 процентный пункт выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

За газовые сутки 12 апреля резервы подросли на символические 0,08 процентного пункта.

Европейские терминалы по приему СПГ в марте работали со средней производительностью 58% из-за забастовки на французских терминалах. С начала апреля загрузка составляет 60%. Основная доля французских терминалов, которые управляются компанией Elengy, медленно возвращается в работу.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт. Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG возобновил работу всех трех линий сжижения. Это сокращает избыток газа на рынке США и повышает предложение на мировом рынке.

США открыли сезон закачки газа в ПХГ - это произошло с опозданием на неделю.

За очередную отчетную неделю резервы выросли на 0,7 млрд куб. м - это на 10% ниже, чем обычно в этом время.

Текущий уровень запасов составляет 38%, что на 19 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.