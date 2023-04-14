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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

В прогнозе Минэкономразвития предусмотрен средний курс на 2023 год на уровне 76,5 руб./$

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ прогнозирует среднегодовой курс в 2023 г. на уровне 76,5 руб./$, в 2024-2026 ждёт плавного ослабления рубля, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в пятницу.

"С учетом снижения торгового баланса курс рубля в среднем на 2023 год мы оцениваем на уровне 76,5 рублей за доллар. В дальнейшем прогнозируем плавное ослабление рубля", - сказал он, выступая на совместной коллегии Минэкономразвития и Минфина.

Прогноз Минэкономразвития от сентября 2022 года по среднегодовому курсу доллара на 2023 год равнялся 68,3 руб., этот прогноз заложен в бюджет на 2023 год.

Решетников отметил, что чистый экспорт в этом году "будет играть отрицательную роль".

"На ближайшие годы закладываем постепенное восстановление несырьевого неэнергетического экспорта по мере переориентации на дружеские рынки", - добавил министр.

Минэкономразвития РФ
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